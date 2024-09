Madison ja Toom jätkavad teineteise põhirivaalidest eurofraktsioonides

«Esiteks olen ma nende inimestega kümme aastat töötanud, ma tean neid. Teiseks, meie peamine rivaal oli alati ECR, oleks nagu naljakas sinna ronida. Meil on üks liige vahet – meid on 77, neid 78 –, sa ei tee ju omadele seda,» jätkas Toom.

Kolmandaks tõi Toom välja ideoloogiliselt teistsugused vaated: «Seal on PiS (Poola Õiguse ja Õigluse partei – E. K.) – abordivastased homofoobid –, no nägemist! ECRis on mõned toredad inimesed, kellega ma saan hästi läbi, aga see poliitiline suund on täiesti teistsugune.»