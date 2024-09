Läbiotsimised toimusid Putilovi teenistuskohtades ja elukohas. Ning TASSiga rääkinud allikas lisas, et õiguskaitseametnikud leidsid ja konfiskeerisid dokumente, elektroonilisi meediat, mis on kriminaalasja jaoks olulised, vahendab Gazeta.

Venemaa juurdluskomitee teatas eile, et kesksõjaväeringkonna soomusmasinate teenistuse juhi kindralmajor (vastab Eestis brigaadikindrali auastmele) Denis Putilovi vastu on algatatud kriminaalasi Vene kriminaalkoodeksi artikli 290 6. osa («Altkäemaksu võtmine eriti suures ulatuses») alusel. Kindral on kinni peetud ning on vahi all, lisati.