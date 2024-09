Riias hakatakse linnaloomadele erandjuhtudel jahti pidama

Määrusega määratakse kindlaks territoorium, kus on lubatud jahipidamine juhtudel, kui ulukid ohustavad avalikku korda ja turvalisust või tekitavad kahju, jahipidamiseks kasutatavad vahendid ning jahipidamise korraldamise eest vastutav asutus.

Loomade jahtimine Riias on lubatud summutiga varustatud jahirelvadega ja väikekaliibriliste jahirelvade ning jahivahendite, näiteks püüniste abil.

Riia linna jahinduse koordineerimiskomisjon otsustab juhtumite põhjal, kas ohtliku looma küttimine on lubatud. Ohtlike loomade küttimine on nüüdsest lubatud peaaegu kogu Riia linnas, välja arvatud kesklinnas.

Uued eeskirjad ei luba igaühel hakata jahti pidama ja see ei tähenda, et loomi hakatakse jahtima, kui mõni neist ilmub Riias mõnda parkidest, vaid on lubatud ainult siis, kui linna territooriumil leidub ohtlik loom, kes kujutab endast ohtu inimestele ja nende varale. Näiteks kui lemmiklooma ründab rebane või pesukaru, kui leidub kopraid, kes kahjustavad kuivendussüsteeme, ja muudes sarnastes olukordades.