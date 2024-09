Iraan värbas Iisraeli kodaniku ette valmistama Netanyahu mõrva

«Iraani luure värbas Iisraeli kodaniku, et valmistada ette Iisraeli riigitegelaste mõrvu. Ta toimetati kaks korda Iraani ja sai missioonide eest tasu,» seisis avalduses, milles lisati, et sihtmärkide seas olid Netanyahu, kaitseminister Yoav Gallant, julgeolekuteenistuse Shin Bet direktor Ronen Bar ja teised kõrged ametnikud.

Kohtudokumendi põhjal, mida AFP täna nägi, on värvatu 1952. aastal sündinud Ashkeloni elanik Mordechai Maman ning ta on vahi all 29. augustist.