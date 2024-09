REPORTAAŽ Ukraina põgenike pelgupaik Berliini lennujaamas meenutab vabakäiguvanglat

On tavaline kolmapäeva hommik Berliini lääneosa suurimas lennujaamas, mis õhinal välismaale sõita lootvate reisijate teenindamise asemel pakub varjupaika tuhandetele sõjapõgenikele ja asüülitaotlejatele.

Selleks hetkeks, kui lõputuna tunduvate häälte keskel ükskord uinuda saab, on seljataga peadpööritav kadalipp – alates kodumaalt võimalike kukkuvate pommide alt põgenemisest registreerimisprotsessini uues riigis. Need, kel õnnestunud mõni tööots saada, on juba läinud tööpäevaks Tegelist ära, ülejäänud veeretavad pead-jalad koos päeva õhtusse.