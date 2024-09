KOHALIK VAADE Läti kaalub vaktsiinivastaste vanemate vastutusele võtmist

Kuigi difteeriavaktsiin töötati välja juba möödunud sajandil, on endiselt lapsi, kes haiguse tagajärjel surevad. 2000ndate alguses suri Lätis haigusesse neli väikest last. Nüüd, ligi 20 aastat pärast viimast surmaga lõppenud juhtumit, viidi septembri alguses haiglasse neli last, kolm neist samast perekonnast.