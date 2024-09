Eesti võitluskaaslased Kuleba lahkumisest: «Halli kardinali Jermaki mõju on Ukrainale probleem»

Otsese üllatusena tuli Kuleba väljavahetamine vähestele. Esimest korda räägiti sellest juba aasta tagasi, meenutavad mitmed poliitikud-riigiteenistujad Postimehele. Kui aasta jooksul vahetati teiste seas välja nii relvajõudude juht Valeri Zalužnõi kui kaitseminister Rustem Umerov, siis see, et selles mustris jõuab ühel hetkel järg ka Kulebani, võikski tunduda loogilise tulemina.

Ühelt poolt on muidugi loomulik, kui räsivad sõja-aastad nõuavad mingil hetkel juhtivatel ametikohtadel tuulutust ja värskendust. Sõda sööb energiat ja ühel hetkel jõuavadki nii Ukraina esindusnäod kui need, kes pigem tagaplaanil riiki veavad seisuni, kus tegutsetakse pelgalt aurude toel ja inertsist. «Me kõik imestasime, kuidas need ministrid suudavad kõiges selles veel normaalsed olla. Ukrainas ei ole sõja ajal riigipühi, inimesed ei saa puhata,» rääkis Eesti suursaadik Kiievis Annely Kolk. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov lausus: «Valitsuse ümberkorraldusi tuleb ikka aeg-ajalt ette ja juhi soov aeg-ajalt meeskonda värskendada on mõistetav, et keegi oma positsioonidesse liigselt ei kinnistuks.»