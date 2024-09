Iisrael ja Hezbollah tulistavad üksteist sadade rakettide ja droonidega

«Öösel ja hommikutundidel lasti Iisraeli territooriumi poole välja ligikaudu 150 raketti, tiibraketti ja drooni, millest enamik oli suunatud Põhja-Iisraelile,» seisab sõjaväe avalduses, mis lisab, et on väike arv tabamusi, kuid mingit olulist kahju need löögid ei põhjustanud.