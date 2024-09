Scholzi partei suutis väärata paremäärmuslaste järjekordse võidu

SPD sai 30,9 protsenti häältest, AfD 29,2 vastu. Võrreldes eelmise korraga kasvas mõlema erakonna toetus viie-kuue protsendipunkti võrra. Vasakkonservatiivsest erakonnast Sahra Wagenknechti Liit (BSW) sai 12-protsendilise toetusega liidumaal kolmas erakond - seega on tõenäoline, et just BSW-st võib saada koalitsioonipartner sotsiaaldemokraatidele.