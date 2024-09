Norra väikeküla arsti süüdistatakse ligi 90 naise vägistamises

Endise Frosta perearsti Arne Bye ohvrite arv võib olla isegi kuni kaks korda suurem, kuna on selgunud, et viimase kaheksa aasta jooksul filmis ta salaja vähemalt 159 naise günekoloogilist läbivaatust, vahendas Norra ringhääling NRK.

Byele esitati süüdistus 34 vägistamisjuhtumis juba eelmisel aastal, kuid nüüd on selgunud uusi üksikasju. Politsei on avastanud Bye kodu läbiotsimisel rohkem kui 6000 tunni ulatuses videomaterjali, millel nähtut võib pidada vägistamiseks. Mees ise eitab kõigi süüdistusi, öeldes, et ta filmis kõiki oma protseduure, kogumaks tõendeid, et ta ei teinud midagi arstile sobimatut.