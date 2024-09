Ohvri südame söömises süüdi mõistetud Vene sõdur naasis rindelt koju

Kohaliku meedia teatel naasis vähemalt ajutiseks koju Dmitri Malõšev, kes on vangis istunud süüdistatuna mõrvas ja ühe oma ohvri südame söömises. Mees naasis rindelt Ukrainas, kuna sai vigastada, märkis väljaandele V1.ru Volgogradi oblastis asuva Rahhinka küla juht Fjodor Kadovba.

«Ma nägin teda eile poes. Ütles tere. Nagu ta mulle ütles, on ta praegu kosumas ja läheb tagasi [sõja]rindele,» ütles Kadovba. Tema sõnul on Malõšev sel aastal juba teist korda taastumiseks koju saadetud. Praegu on tal lõualuu vigastus ja mürsukillu haavad käes.