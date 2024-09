VIDEO Iisrael asus pommitama Hezbollah' positsioone Liibanoni lõuna- ja idaosas

Liibanoni elanikud said esmaspäeval Iisraelilt sõnumihoiatuse evakueerumiseks, vahendas NNA. Liibanoni infoministri Ziad Makary büroo teatel said Iisraeli hoiatuse ka nemad.

«Beiruti ja paljude teiste piirkondade elanikud on saanud sõnumeid, mille on saatnud vaenlane Iisrael, ja milles neil soovitatakse kiiresti oma asukohast lahkuda,» teatas NNA. Ministri büroo teatel said nad telefonikõne salvestatud hoiatusega evakueeruda.

Iisraeli sõjaväe kõneisik Daniel Hagari ütles, et sõjavägi on alates esmaspäeva hommikust alustanud uusi rünnakuid Hezbollah' objektide vastu.

Anonüümse sõjaväeametniku sõnul oli Liibanoni elanikele saadetud evakuatsioonihoiatus esimene omataoline, vahendas AFP. «See on esimene kord, kui me sellisel viisil hoiatame,» ütles ametnik. «Kui olete majas, kus on rakett või tiibrakett, minge kohe välja,» ütles ametnik ja lisas, et sõjaväelased jälgivad nõuete täitmist õhust. Tema sõnul keskendub sõjavägi hetkel nn õhukampaaniale.