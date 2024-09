VIDEO Liibanoni andmetel hukkus Iisraeli rünnakutes riigi lõunaosale üle 270 inimese

«Ohvrite arv oli 274 surnut, sealhulgas 21 last ja 39 naist – see on see, kelle kohta me teame praeguse hetkeni,» ütles Abiad pressikonverentsil.

Vigastatute arv on Iisraeli rünnakutes vähem kui nädalaga kerkinud 5000 inimeseni, ütles ta pärast mõjuka šiialiikumise Hezbollah' piiparite ja raadiosaatjate plahvatusi ning Iisraeli õhurünnakut Beiruti lõunapoolsetele linnaosadele.

Liibanoni riikliku uudisteagentuur NNA teatas varem, et Iisraeli sõjalennukid andisd poole tunni jooksul üle 80 õhulöögi riigi lõunaosa Nabatiyeh' ja Tyrose piirkonnale. Samal ajal ründasid Iisraeli lennukid NNA teatel intensiivselt ka Bekaa orgu Liibanoni idaosas.

«Vaenlase Iisraeli jätkunud rünnakutes lõunapoolsetele linnadele ja küladele sai surma 100 inimest ja haavata üle 400. Hukkunute ja haavatute seas on lapsi, naisi ja päästetöötajaid,» ütles ministeerium täna lõuna paiku tehtud avalduses.

Iisraeli relvajõud soovitasid täna Liibanoni tsiviilisikutel lahkuda äärmusrühmituse Hezbollah sõjaliste objektide lähedusest ning teatasid uutest ulatuslikest täppislöökidest n-ö terrorisihtmärkide vastu.

Liibanoni elanikud said Iisraelilt sõnumihoiatuse evakueerumiseks, vahendas ka NNA. Liibanoni infoministri Ziad Makary büroo teatel said Iisraeli hoiatuse ka nemad.

«Beiruti ja paljude teiste piirkondade elanikud on saanud sõnumeid, mille on saatnud vaenlane Iisrael, ja milles neil soovitatakse kiiresti oma asukohast lahkuda,» teatas NNA. Ministri büroo teatel said nad telefonikõne salvestatud hoiatusega evakueeruda.