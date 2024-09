VIDEO Liibanoni andmetel hukkus Iisraeli rünnakutes riigi lõunaosale vähemalt 100 inimest

Liibanoni riikliku uudisteagentuuri NNA teatel andsid Iisraeli sõjalennukid poole tunni jooksul üle 80 õhulöögi riigi lõunaosa Nabatiyeh' ja Tyrose piirkonnale. Samal ajal ründasid Iisraeli lennukid NNA teatel intensiivselt ka Bekaa orgu Liibanoni idaosas.

«Vaenlase Iisraeli jätkunud rünnakutes lõunapoolsetele linnadele ja küladele sai surma 100 inimest ja haavata üle 400. Hukkunute ja haavatute seas on lapsi, naisi ja päästetöötajaid,» ütles ministeerium avalduses.

Iisraeli relvajõud soovitasid esmaspäeval Liibanoni tsiviilisikutel lahkuda äärmusrühmituse Hizbollah sõjaliste objektide lähedusest ning teatasid uutest ulatuslikest täppislöökidest n-ö terrorisihtmärkide vastu.

Liibanoni elanikud said esmaspäeval Iisraelilt sõnumihoiatuse evakueerumiseks, vahendas NNA. Liibanoni infoministri Ziad Makary büroo teatel said Iisraeli hoiatuse ka nemad.

«Beiruti ja paljude teiste piirkondade elanikud on saanud sõnumeid, mille on saatnud vaenlane Iisrael, ja milles neil soovitatakse kiiresti oma asukohast lahkuda,» teatas NNA. Ministri büroo teatel said nad telefonikõne salvestatud hoiatusega evakueeruda.

Iisraeli sõjaväe kõneisik Daniel Hagari ütles, et sõjavägi on alates esmaspäeva hommikust alustanud uusi rünnakuid Hezbollah' objektide vastu. Hiljem teatas relvajõudude kõneisik, et kella poole seitsmest hommikul poole kaheksani anti kokku umbes 150 õhulööki.

«Õhulöögid lähiajal jätkuvad,» ütles Hagari. Samuti vihjas ta võimalusele alustada maavägede sissetungi Liibanoni. «Me teeme, mida iganes on vaja,» vastas ta vastavasisulisele küsimusele.