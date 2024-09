Suve lõpupoole teatas Zelenskõi üsna ootamatult, et tema administratsioon koostab novembriks rahuplaani sõja lõpetamiseks. (Ukraina presidendi lähikond kasutab plaani kohta väljendit «võiduplaan», et eristada seda Hiina ja teiste riikide esitatud rahuplaanidest – toim) Oma viimases kõnes lisas ta, et plaanile pääsevad ligi kõik riigid, sealhulgas Venemaa, kes kutsutakse teisele rahuteemalisele tippkohtumisele. Seni on üksikasjadega kursis vaid üksikud inimesed Ukrainas: peale Zelenskõi tema presidendikantselei juht Andri Jermak ja uus välisminister Andri Sõbiha.