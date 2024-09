Tšehhi presidendi hinnangul kaotab Ukraina sõja tulemusena alasid

Pavel, endine NATO sõjalise komitee juht ja üks Ukraina kindlamaid toetajaid, usub, et Ukraina alade kaotamine on reaalsus. Tšehhi president viitab Venemaa-sõbralike populistide, nagu Ungari peaminister Viktor Orbán, edule, kes õõnestavad Euroopa ühtsust Ukraina toetamisel. Paveli sõnul on sõjaväsimus «kõikjal kasvamas».

Tšehhi presidendi sõnul peab Ukraina «olema realistlik» venelaste okupeeritud alade tagasisaamise väljavaadete osas. «Sõja kõige tõenäolisem tulemus on, et osa Ukraina territooriumist langeb ajutiselt Venemaa okupatsiooni alla,» lausus ta, tunnistades samas, et see ajutine okupatsioon võib kesta aastaid.