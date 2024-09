«AJALOO SUURIM MÜÜGIMEES» Trump kiskus Zelenskõi oma valimiskampaaniasse

«Saan aru, et Zelenskõi on praegu siin [Ameerika Ühendriikides]. Minu arvates on Zelenskõi ajaloo suurim müügimees. Iga kord kui ta siia tuleb, lahkub ta 60 miljardi dollariga,» väitis Trump kampaaniakõnes Indiana Pennsylvania ülikoolis. Ukraina president on visiidil Ameerika Ühendriikides, pühapäeval külastas ta Pennsylvania osariigis asuvat laskemoonatehast, vahendas Washington Examiner.