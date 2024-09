Valitsuskabinet kiitis eelnõu heaks, ent nentis, et süüdimõistetute karistus tuleks üle vaadata. Praeguse eelnõu kohaselt peaks russofoobias süüdimõistetutel keelama riigis teatud ametikohtadele asuda ja teatud tegevusi läbi viia, täpsustamata siiski, mida selle all silmas peetakse. Samas märkis valitsus, et karistus ei ole mõttekas, kuna eelkõige puudutab eelnõu väljaspool Venemaad elavaid inimesi. Eelnõu annab õiguse süüdistatud isikute üle kohut pidada tagaselja.

Viimastel aastatel, aga eriti pärast 2022. aasta veebruaris Venemaa algatatud täiemahulist nvasioonisõda Ukrainas, on Vene ametivõimud korduvalt süüdistanud lääne ametnikke russofoobias. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin on avalikult süüdistanud lääneriike vene kultuuri tühistamises.

Mitmed Vene ametiasutused, sealhulgas välisministeerium on väitnud, et sanktsioonide kehtestamine Venemaa ametnikele ja ettevõtetele väljendab russofoobiat. ÜRO julgeolekunõukogu ees mullu märtsis peetud kõnes tõdes Yale'i ülikooli ajalooprofessor Timothy Snyder, et russofoobia on kõigest termin, mida kasutab Venemaa režiim oma sõjaväe poolt Ukrainas toime pandud sõjakuritegude õigustamiseks.