KADÕROVI PAHAD PÄEVAD Wildberriese ülevõtmise taga on suvilanaabrid Kerimov ja Anton Vaino

Kõigepealt, Wildberries on tohutu haardega ettevõte, nn «Vene Amazon». Kuna Venemaal ei saa ükski nii tähtis firma tegutseda ilma võimude heakskiidu ja nõutava koostööta, pole Wildberriese omanike Tatjana Bakaltšuki ja Vladislav Bakaltšuki tüli kaugeltki vaid peresisene, kuigi on ilmselt osalt ka seda, sest paaril olevat käsil lahutus.

Tatjana Bakaltšuk soovis Wildberriese ühendada välireklaamifirmaga Russ Outdoor, loovutades kolmandiku osalusest. Ärilist loogikat siin pole, küll aga paistab, et selle käiguga tahab naine ära hoida suuremat kaotust ning kindlustada endale võimude seljataguse. Võtmetegelaseks on selle juures Dagestani oligarh Suleiman Kerimov, kes viis Tatjana Bakaltšuki kokku Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Russ Outdoori taga on arvatavalt Kerimovi perekond. Kerimov ise on kindlustanud oma poliitilist seljatagust sellega, et kuulub Ühtse Venemaa ridadesse ning on Dagestani esindaja Venemaa parlamendi ülemkojas, föderatsiooninõukogus.