VIDEO Maailmakuulsat India maamärki ähvardab lagunemine

Agra linnas asuv Tadž Mahal on üks maailma külastatavamaid vaatamisväärsusi.

Mõranenud marmorplaadid ja lekkiv kuppelkatus on pannud inimesi muretsema, et India põhjaosas asuv riigi suurim maamärk - Tadž Mahali mošee-mausoleum - on lagunemise äärel.