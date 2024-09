Soomes sadas maha selle sügise esimene lumi

Soome meteoroloogiainstituudi ametliku standardi kohaselt peab ilmajaamas olema maapinnal kella üheksaks hommikul sentimeetri jagu lund, et seda saaks nimetada nn esimeseks lumeks.

Instituudi meteoroloog Jani Parviainen ütles päev varem Helsingin Sanomatele, et Lapimaa loodenurgas võib maha sadada kuni kümme sentimeetrit lund. «Aga on raske öelda, kui palju sellest maha jääb, kuna tegemist on siiski esimese lumega,» märkis Parviainen.