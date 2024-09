Sel nädalal kogunesid maailma riikide liidrid New Yorgis ÜRO egiidi alla, et pidada maha neli päeva vältav retooriline duell rahvusvaheliselt kõige põletavamatel teemadel. Oma viimase kõne sellel areenil pidas eile USA president Joe Biden, kes rõhutas, et Ukrainas ei tohi alla anda.