Šveitsis vahistati «suitsiidimasinat» kasutanud naise surma järel mitu inimest

Seadeldis asendab kabiinis nupuvajutuse järel hapniku lämmastikuga, mis toob kaasa selle sees oleva isiku surma hüpoksia läbi. Kaasaskantav isejuhitav masin on tõstatanud Šveitsis ridamisi õiguslikke ja eetilisi küsimusi. Riigis on keelatud aktiivne eutanaasia, kuid abistatud suremine on seal olnud seaduslik juba aastakümneid.