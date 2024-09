Talvele vastu kihutava Ukraina tänavatel liiguvad kodutute jõugud

Kodutud on Ukrainas süvenev probleem. Eriti keeruline on näiteks eksvangidest ja narkosõltlastest meeste olukord, selgus hiljuti avaldatud uuringust.

Miljonid ukrainlased on jäänud peavarjuta, sest sõjas on nende kodud pihuks ja põrmuks purustatud. Talv on tulekul ja Ukrainas töötavad abiorganisatsioonid taovad häirekella.