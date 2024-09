USA raketisüsteem HIMARS ühisõppustel Filipiinidel. Foto on illustratiivne.

Filipiini relvajõudude ülem kindral Romeo Brawner avaldas täna toetust USA raketisüsteemi alalisele kohalolule riigis, ehkki Hiina on hoiatanud, et see destabiliseerib piirkonda.