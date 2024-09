Zelenskõi ütles eile ÜRO Julgeolekunõukogus, et Venemaad saab ainult rahule sundida, ja tõotas, et ei pea Moskva tingimustel läbirääkimisi sõja lõpetamiseks.

«Selline positsioon on fataalne, süsteemne viga. See on tõsine väärarusaam, millel on Kiievi režiimile vältimatult tagajärjed,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kommentaariks Zelenskõi sõnadele.