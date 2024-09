Putin ärgitab tegema muudatusi Venemaa tuumadoktriinis

«Me näeme kaasaja sõjalise ja poliitilise olukorra dünaamilist muutumist ja me peame võtma seda arvesse. Sealhulgas uute sõjalise ohu allikate esilekerkimist Venemaa ja meie liitlaste jaoks,» ütles Putin televisioonis vahendatud kohtumiselt, kus ta esitas ettepanekud riigi tuumarelvadoktriini muutmiseks.

Putin ütles, et Venemaa kaaluks tuumarelvade kasutamist, kui Kreml saaks usaldusväärset teavet selle kohta, et tema vastu korraldatakse massilist õhurünnakut rakettide, lennukite või droonidega. Venemaa autoritaarne liider lisas, et Venemaa peab tuumarelvata riigi rünnakut, mida toetab tuumarelvadega riik, kahe riigi ühtseks rünnakuks.