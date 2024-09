NY Times: esmakordselt ajaloos esitati New Yorgi ametisolevale linnapeale kriminaalsüüdistused

USA võimud süüdistasid kolmapäeval New Yorgi linna demokraadist meeri Eric Adamsit föderaalkuritegudes, vahendas uudistekanal CNN Ühendriikide päevalehe The New York Times uudist; tegu on esmakordse juhtumiga ajaloos, kui selle metropoli ametisolevale linnapeale esitatakse kriminaalsüüdistused.