Analüütikud: Putini uus tuumaähvardus on kulunud teabeoperatsioon, et heidutada lääneriike Ukraina toetamisel

ISW hinnangul ei kasuta Venemaa tõenäoliselt tuumarelva Ukrainas ega mujal maailmas, vaid püüab tugevdada kontrolli otsuste tegemise üle läänes, et takistada kaugmaarelvade kasutamise lubamist Venemaa territooriumil.

Analüütikute arvates on Putini eesmärk hoogustada veel kord tuumarelvadega täristamisel põhinevat teabeoperatsiooni ja tekitada lääne poliitikutel uus paanikalaine. ISW tuletas meelde, et Kreml kasutab lääne heidutamiseks tuumaähvardusi iga kord, kui Ukraina relvaabi puudutavad poliitilised debatid on haripunktis.