Prantsusmaa ja USA käisid välja Hezbollah' ja Iisraeli relvarahu kava

Barrot kinnitas Prantsusmaa palvel kokku kutsutud erakorralisel istungil, et on koos Ameerika partneritega töötanud välja ajutise, 21-päevase relvarahu, mis annaks võimaluse pidada läbirääkimisi. «Viimastel tundidel on tehtud olulisi edusamme,» kinnitas Barrot.