Leedus tuvastati esimene ahvirõugete juhtum sel aastal

NVSC andmetel on haigestunud isik 37-aastane Hispaania kodanikust turist. Ta pöördus nakkushaiguste spetsialistide poole paar päeva tagasi pärast seda, kui tal tekkis lööve ja madal palavik.

Nakatunud inimene saab praegu ambulatoorset ravi ja on eneseisolatsioonis. Algatatud on epidemioloogilise uurmine, et tuvastada lähikontakte ja muud teavet haiguse leviku tõkestamiseks.