OHTLIK TREND Soomlased rallivad maanteedel kiiruskaamerate kiuste

Mitu kuud ei töötanud Soomes maanteede äärde püsti pandud kiiruskaamerad, vahendas põhjanaabri rahvusringhääling Yle. Nüüd on kaamerate riistvara taas korras ja samm-sammult lülitatakse erinevates Soome piirkondades kiiruskaameraid sisse.

Vanemad kiiruskaamerad vahetati Soomes toimunud remonditööde ajal välja, märkis Yle. Mida Soome politsei aga tõdes, oli see, et soomlased kipuvad kihutama vaatamata sellele, kas teepervel on kaamerad või mitte ja vaatamata trahvidele ning jälgedele liikluseeskirjade rikkumiste registris.

Hiljutise uuringu andmed näitasid, et soomlased ületavad autoroolis istudes kiirust ja see kiirust ületavate liiklejate arv on suurem kui teistes Euroopa riikides. Soome liikluspolitsei on mures ka sellepärast, et soomlased on ka kaassõitjatest kiiruseületajate suhtes nii tolerantsed, viitas Yle.

Politsei üritab nüüd kaameraid sisse lülitades rooli istuvatele inimestele kiirusepiirangutest kinnipidamist meelde tuletada ja pealkirjastas näiteks kiiruskaamerate sisselülitamist puudutava pressiteate: «Kiirustate surema ja olete elust väsinud?»

«Kiiruse ületamine on Soomes liiga tavaline, sest tõenäoliselt arvavad kõik, et nad on head juhid ja saavad valida kiiruse, mida nad kasutavad, sest nad suudavad nii kiiresti reageerida,» vahendas Yle politseiameti inspektori Tuomo Katajisto sõnu.

Vaatamata kiiruskaameratega tekkinud probleemidele on asjatundjate sõnul Soome teed siiski valdavalt üsna turvalised – isegi kui mõni üksik sõidab nii, nagu võiks olla järgmine suur rallitäht Soomest.