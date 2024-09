Pärast seda, kui Gokul hakkas tegema videoid, et aidata Läti rahvusvahelisel kogukonnal end riigis paremini sisse seada, avastas mees, et tee lätlaste südamesse ja internetikuulsusesse peitub vaimukalt köögiviljadest rääkimises.

Oma esimeses laineid löönud videos jalutas paksu mantlisse riietatud Gokul Riia lumistel tänavatel ja teatas üllatunud ilmel oma vaatajatele (keda on praeguseks eri platvormidel üle 22 000), et lätlased armastavad kartuleid sedavõrd, et neil on nende kirjeldamiseks 163 erinevat sõna.