Ukraina sõdurid üritavad Kurskis kohalikke harida

Kaks ja pool aastat pärast Venemaa täiemahulise invasioonisõja algust korraldatud sissetung on esimene kord Teisest maailmasõjast alates, kui välisriigi armee on sisenenud Venemaa territooriumile. Ukraina võimude sõnul on nende kontrolli all umbes sada piiriasulat üle tuhande ruutkilomeetri suurusel territooriumil – tõik, mis on alandav diktaator Vladimir Putinile.