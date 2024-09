Orbáni parem käsi: Ukraina vastuhakk Venemaale oli vastutustundetu

Orbán on ainus Euroopa Liidu liider, kes on säilitanud suhted Kremliga pärast Venemaa täiemahulise agressioonisõja algust veebruaris 2022. Samuti on tema valitsus keeldunud saatmast Ukrainale relvi.

Peaministri poliitikanõunik Balázs Orbán ütles kolmapäeval, et 1956. aasta Nõukogude-vastane ülestõus, mille Moskva äärmusliku jõuga maha surus, õpetas Ungarile «ettevaatlikkust».

«Arvestades 56. aastat, ei oleks me ilmselt teinud seda, mida tegi kaks ja pool aastat tagasi (Ukraina) president (Volodõmõr) Zelenskõi, sest see on vastutustundetu,» ütles nõunik, kes pole peaministri sugulane, usutluses valitsusmeelsele ajalehele Mandiner.

«On ilmne, et ta juhtis oma riigi kaitsesõtta, paljud inimesed said surma, territooriume kaotati. See on nende õigus, nende suveräänne otsus, nad võivad seda teha. Aga kui meilt oleks küsitud, ei oleks me seda soovitanud.»

«Aastal 56 õppisime, et me peame olema ettevaatlikud, olema ettevaatlikud ungarlaste väga väärtuslike eludega,» lisas ta.

Sõnavõtt tõi sotsiaalmeedias kaasa pahameeletormi. Konservatiivne vaatleja András Stumpf süüdistas nõunikku 1956. aasta kangelaste «idiootideks» nimetamises.

«Mees alaliselt sõda pidavast valitsusest, mis peab lahinguid Brüsseliga, ütleb teile, et kui teid rünnatakse, ärge end kaitske, andke alla, nii on parem,» ütles Stumpf.

Opositsioonijuht Péter Magyar nõudis nõuniku tagasiastumist.

«Balázs Orbán alandas tuhandete Ungari vabadusvõitlejate mälestust. Sajad neist, erinevalt Balázs Orbánist, olid valmis ohverdama oma riigi vabaduse ja iseseisvuse nimel oma elu,» kirjutas Magyar Facebookis.