AK Läti juhtimiskultuuri musternäide – Rail Balticu ehitus tammub paigal

{Transpordiprobleemidega rinda pistev Evika Siliņa valitsus on suutnud leppida kokku maksureformis, nii nagu seda ametisse astudes lubati. Kuigi tööandjate keskliidu, ametiühingute ja valitsuse vahel saavutati kompromiss, on see olnud piisavalt valus tulevastele pensionäridele ja seepärast on jälle kuulda jutte valitsuse ebastabiilsusest ja võimalikust võimukoalitsiooni vahetusest pärast eelarve hääletust seimis.