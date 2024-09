ÜLEVAADE Putini tuumaähvardusi peavad kõige rohkem kartma venelased

Mida Putin siis ütles? Esiteks, et tuumarelva võidakse kasutada Venemaad rünnanud riigi vastu, kel endal tuumarelva pole, aga kes on tuumarelvariikidega liitlassuhetes. Teiseks, et Venemaa hakkab kaaluma tuumarelvade kasutamist, kui Kreml saab usaldusväärset teavet selle kohta, et tema vastu korraldatakse massilist õhurünnakut rakettide, lennukite või droonidega.