Hiina loodab, et Jaapani uus peaminister aitab parandada kahe riigi suhteid

«Hiina-Jaapani suhete pikk, kindel ja stabiilne areng teenib kahe rahva huve. See on ainus õige valik,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Lin Jian. Ta lisas, et Peking on küll valimistulemustega kursis, kuid see on Jaapani siseasi ja Hiina seda ei kommenteeri.