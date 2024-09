Ukraina on suutnud suurendada oma sõjaväe isikkoosseisu ja relvastust, kuid uute värvatute kvaliteet on madal, ütlesid The Financial Timesiga rääkinud Donetskis Ukrainat kaitsvate üksuste komandörid, kelle sõnul saavad uutest värvatutest 50–70 protsenti kas surma või haavata rindele jõudmise esimestel päevadel.