Lukašenka: kui meid rünnatakse, kasutame tuumarelva

«Ma ütlesin foorumil, et rünnak Valgevene vastu vallandaks kolmanda maailmasõja. [---] Putin kinnitas seda hiljuti tuumadoktriini muutmisega, et rünnak Venemaa ja Valgevene vastu tähendaks, et me kasutame tuumarelva. Ta kinnitas seda, mida ma ütlesin. See oli minu avalduse sisu. Niipea, kui nad meid ründavad, kasutame tuumarelva. Ja Venemaa sekkub meie eest,» vahendab Valgevene riiklik uudisteagentuur BelTA oma autoritaarse liidri Aljaksandr Lukašenka sõnu.

«Me kasutame tuumarelva – meile võidakse vastata. Ja muu hulgas ka Venemaa vastu. Nii et Venemaa kasutab kogu arsenali. Ja see on juba maailmasõda. Seda ei taha ka lääs. Nad ei ole selleks valmis. Aga me ütleme neile ausalt: punane joon on riigipiir. Kui te sellele astute, siis on sellele kohe vastus. Me valmistume selleks ette. Ma räägin sellest ausalt ja avatult,» väitis Aljaksandr Lukašenka.