Netanyahu: operatsioonid Liibanonis kestavad eesmärkide täitmiseni

«Kuniks Hezbollah valib sõjatee, pole Iisraelil valikut, ja Iisraelil on täielik õigus see oht likvideerida ja oma kodanikud turvaliselt koju tagasi toimetada,» ütles Netanyahu ÜRO Peaassambleele.

Ta lisas, et operatsioonid rühmituse vastu «jätkuvad, kuni meie eesmärgid on täidetud». Iisraeli peaminister on varem lubanud, et kümned tuhanded Liibanoni piiri äärsetest asulatest lahkunud inimesed saavad eduka sõjategevuse järel koju naasta.