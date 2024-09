Trump kohtumisel Zelenskõiga: mul on Putiniga väga hea suhe

«Meil on väga hea suhe ja mul on väga hea suhe – nagu te teate – ka president Putiniga. Ja ma arvan, et kui me võidame, siis me leiame sellele väga kiiresti lahenduse,» ütles Trump, viidates oma varasematele väidetele, et suudaks presidendivalimiste võitmise korral sõja Ukrainas kiirelt lõpetada.