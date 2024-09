Blinken seadis kahtluse alla Hiina siiruse Ukrainas rahu taotlemisel

Blinken kohtus Hiina välisministri Wang Yiga New Yorgis ÜRO peaassamblee kõrvalt.

Tunnustades diplomaatiat kui edu toomise vahendit, hoiatas Blinken, et USA ei tagane murest Hiina ekspordi pärast Venemaale, ning andis mõista, et Washington võib kehtestada täiendavaid sanktsioone.