Iisraeli armee teatel tapsid nad eilse rünnakuga Hezbollah' juhi Hassan Nasrallahi

«Hassan Nasrallah on surnud,» teatas sõjaväe pressiesindaja kolonelleitnant Nadav Shoshani suhtluskeskkonnas X. Sõjaväe pressiesindaja kapten David Avraham kinnitas uudisteagentuurile AFP samuti, et Hezbollah' juht on «kõrvaldatud».

Hezbollah ise pole oma juhi saatust seni ametlikult kommenteerinud, kirjutas Reuters. Üks Hezbollah'le lähedane allikas ütles täna, et pärast Iisraeli eileõhtust rünnakut kadus temaga aga ühendus. «Reede õhtust saadik on kontakt Sayyed Hassan Nasrallahiga kadunud,» ütles allikas AFP-le, kuid ei kinnitanud, et Nasrallah on surnud.