ÄREV OOTUS Koos iisraellastega Hezbollah’ juhi tapmist tähistanud liibanonlased pelgavad hävitavat sõda

«Absoluutselt fantastiline uudis, seda oleks tulnud teha ammu,» ütles uudisteagentuurile AFP Tel Avivi elanik David Shalev. Kuigi mees kahtleb, et Nasrallah’ tapmine lõpetab rünnakud Põhja-Iisraeli vastu, saadab see vähemalt selge sõnumi Iistaeli vaenlastele piirkonnas: «Ärge mässake meiega.»

«Me tahame vaid, et inimesed mõistaksid, et me ei lase end massiliselt tappa,» ütles Jeruusalemma piirkonnas elav 70-aastane konsultant Yossi Koren. «Iisrael ei tee enam asju poolikult.»