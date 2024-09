Iisraeli rünnakud Hezbollah’ ladviku kõrvaldamiseks on sundinud põgenema miljon liibanonlast

Liibanoni peaminister Najib Mikati ütles täna ajakirjanikele, et Iisraeli ägenenud rünnakute tõttu on miljon liibanonlast olnud sunnitud kodu maha jätma, samas kui Iisrael teatas, et koos šiialiikumise Hezbollah’ juhi Hassan Nasrallah’ga kõrvaldati reedel kokku enam kui 20 äärmusrühmituse liiget ning üks juhtliige tapeti lisaks veel eile.