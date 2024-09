Allikas: Nasrallah' surnukeha on leitud ja surilinasse mässitud

«Tema surnukeha leiti laupäeval ning see mässiti pühapäeval pärast pesemist surilinasse,» ütles nimetuks jääda soovinud allikas AFP-le. «Matusetseremooniat ja tema matmist ei ole veel korraldatud.»

Nasrallah juhtis enam kui kolm aastakümmet Iraani toetusega äärmusrühmitust, mis on juudiriigi verivaenlane.

Iisraeli armee teatas varem pühapäeval, et Nasrallah'ga koos «elimineeriti» kokku enam kui 20 äärmusrühmituse liiget.

Hizbollah kinnitas laupäeval Nasrallah' surma ning teatas pühapäeval, et reedeses rünnakus hukkus äärmusrühmituse kõrgeim komandör Lõuna-Liibanonis, Ali Karake.

Hizbollah' ja Iisraeli piiriülene tulevahetus on kestnud Gaza sõja algusest peale, aga sel nädalal kandus Iisraeli sõjategevuse fookus Liibanonile, kus on esmaspäevast alates ägedates pommirünnakutes surma saanud sadu inimesi ja kümned tuhanded on sunnitud kodud maha jätma.