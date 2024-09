Vabaduspartei liider Herbert Kickl teatas õhtul, et paremäärmuslased «kirjutasid tükikese ajalugu», võites valimised.

«Me oleme täna üheskoos kirjutanud tükikese ajalugu. Me oleme avanud ukse uude ajastusse. See, mida me oleme saavutanud, ületab minu kõige pöörasemad unistused,» ütles Kickl pealinnas Viinis juubeldavatele poolehoidjatele esinedes.