The Insider: vangladokumentides kirjeldatud sümptomid viitavad Navalnõi mürgitamisele

Vene võimude ametliku versiooni kohaselt suri Navalnõi loomulikku surma ning juulis ütles Venemaa uurimiskomitee, et juhtumil pole kriminaalset olemust. Samas näitavat nüüd The Insideri kätte jõudnud dokumendid, et Vene võimud kõrvaldasid järjekindlalt paberitest viiteid sümptomitele, mida Navalnõi koges ning mis ei sobinud kokku ametliku versiooniga tema surmast.