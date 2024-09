HÄDAMAANDUMINE Vilniuse lennujaama potsatas salasigarettidega õhupall

Vilniuse rajooni politsei pressiesindaja Loreta Kairenė ütles eile BNSile, et esialgsetel andmetel lendas Vilniuse lennujaama kohal kuumaõhupall, mis lõhkes ja lennujaama alale kukkus must kast. Kast oli kaetud musta kilega, mille praost paistsid Minski sigaretipakid.

Leedu piirivalveteenistuse (SLGS) esindaja Giedrius Mišutis ütles BNSile, et lennujaama alale kukkunud kastis oli 1250 pakki kahte marki Valgevene sigarette ning toll võttis kauba üle.

Piirivalve esindaja ütles, et pärast tõkke rajamist Valgevene piirile tuvastavad piirivalvurid pea iga päev väikese salakaubakogusega nn ilmapallide ja droonide lende Valgevenest Leetu.

Vahejuhtumi lennujaamas tõi avalikkuse ette parlamendisaadik Dainius Gaižauska, kelle sõnul oli õhupalli küljes 20-kilogrammine last, vahendas avalik-õiguslik ringhääling LRT.

«Ilmapallid pole midagi uut,» kirjutas ta Facebookis. «Tuleb välja, et juba aasta aega on Valgevenest Leetu lennanud sadu kaupa vedavaid õhupalle. Seni teame, et õhupalle kasutatakse smugeldamiseks. Õhupalliga saab transportida umbes 1000 pakki sigarette.»